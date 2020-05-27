"Шальке" проиграл "Фортуне" и потерпел третье поражение подряд в чемпионате Германии

ТАСС, 27 мая. Футболисты "Шальке" со счетом 1:2 проиграли "Фортуне" в гостевом матче 28-го тура чемпионата Германии. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.
В составе победителей голы забили Роувен Хённингс (63-я минута) и Кенан Караман (68). У проигравших отличился Вестон Маккенни (53). "Шальке" потерпел третье поражение кряду и продлил серию без побед в чемпионате страны до десяти матчей. Последний раз клуб из Гельзенкирхена победил 17 января, обыграв дома "Боруссию" из Мёнхенгладбаха (1:0).
В другом матче дня "Хоффенхайм" со счетом 3:1 дома вдесятером победил "Кёльн", также завершавший матч без одного полевого игрока. В составе хозяев голы забили Кристоф Баумгартнер (11 и 46) и бывший игрок российского ЦСКА Стивен Цубер (48), у гостей отличился Флориан Кайнц (60). Нападающий "Кёльна" Марк Ут во втором матче подряд не сумел реализовать пенальти.
"Шальке" опустился на девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 37 очков в 28 матчах. "Фортуна" идет 16-й, имея в активе 27 очков в 28 встречах. Лидирует "Бавария" (64 очка), второе место занимает дортмундская "Боруссия" (57), третье - "Лейпциг" (55).
Также в среду "Аугсбург" дома сыграл вничью с "Падерборном" (0:0), а "Унион" в меньшинстве разошелся миром с "Майнцем" (1:1).
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|28
|20
|4
|4
|81-28
|64
|2
|Боруссия Д
|28
|17
|6
|5
|74-34
|57
|3
|Лейпциг
|28
|15
|10
|3
|70:29
|55
|4
|Боруссия М
|28
|16
|5
|7
|53-34
|53
|5
|Байер
|28
|16
|5
|6
|53-36
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|11
|9
|8
|40-34
|42
|7
|Хоффенхайм
|28
|11
|6
|11
|39-48
|39
|8
|Фрайбург
|28
|10
|8
|10
|38-40
|38
|9
|Шальке-04
|28
|9
|10
|9
|34-45
|37
|10
|Герта
|28
|9
|8
|11
|41:50
|35
|11
|Кельн
|28
|10
|4
|14
|44-52
|34
|12
|Аугсбург
|28
|8
|7
|13
|40-54
|31
|13
|Унион
|28
|9
|4
|15
|33-48
|31
|14
|Айнтрахт Ф
|27
|8
|5
|14
|41-49
|29
|15
|Майнц
|28
|8
|4
|16
|37-61
|28
|16
|Фортуна
|28
|6
|9
|13
|31-53
|27
|17
|Вердер
|27
|5
|7
|15
|29-59
|22
|18
|Падерборн
|28
|4
|7
|17
|31-55
|19