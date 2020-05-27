Адвокат футболиста Рами заявил, что его клиент может покинуть "Сочи"

ТАСС, 27 мая. Адвокат французского футболиста Адиля Рами заявил, что российский клуб "Сочи" не выполняет контрактные обязательства перед его клиентом, из-за чего игрок может покинуть команду. Заявление адвоката приводит L'Equipe.

34-летний Рами перешел в команду 22 февраля. Адвокат футболиста подчеркнул, что действия руководства "Сочи" освобождают его клиента от каких-либо обязательств перед клубом. Рами может покинуть команду, при этом он не намерен завершать карьеру.

"Кризис коронавируса не обошел стороной и чемпионат России, который приостановлен с начала марта. В этом контексте, несмотря на многочисленные предупреждения, "Сочи" решил не выполнять свои обязательства и попытался уклониться от ответственности. Существуют фундаментальные права и основные обязательства, в отношении которых нельзя допускать никакого вмешательства. Рами до сих пор не получал вознаграждения от "Сочи", - говорится в заявлении адвоката.

Предыдущей командой французского защитника был турецкий "Фенербахче", с которым он расторг контракт 21 февраля. Ранее Рами выступал за французские "Этуаль", "Лилль", "Марсель", испанские "Валенсию", "Севилью" и итальянский "Милан". В составе сборной Франции футболист стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером чемпионата Европы - 2016.