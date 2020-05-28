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ММА

Бой Ян - Альдо должен пройти в июле на "Бойцовском острове"

Соперники проведут поединок за титул организации в легчайшем весе

ТАСС, 28 мая. Бой между российским бойцом Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе планируется провести в июле на "Бойцовском острове". Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

"Поединок планируют на июль, должен пройти на "Бойцовском острове", - сказал Абдрахманов.

Ранее Ян заявил, что может провести бой в июле. Титул стал вакантным после того, как олимпийский чемпион Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

В активе Яна 14 побед и одно поражение в ММА. На счету Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и шесть поражений.

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ММА
ММА
Абдрахманов: россиянин Ян пока не подписал контракт на чемпионский бой UFC
Поединок против бразильца Альдо должен состояться в июле на "Бойцовском острове"
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