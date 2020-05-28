Бой Ян - Альдо должен пройти в июле на "Бойцовском острове"

ТАСС, 28 мая. Бой между российским бойцом Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе планируется провести в июле на "Бойцовском острове". Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

"Поединок планируют на июль, должен пройти на "Бойцовском острове", - сказал Абдрахманов.

Ранее Ян заявил, что может провести бой в июле. Титул стал вакантным после того, как олимпийский чемпион Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

В активе Яна 14 побед и одно поражение в ММА. На счету Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и шесть поражений.