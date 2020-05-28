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ММА

Абдрахманов: россиянин Ян пока не подписал контракт на чемпионский бой UFC

Поединок против бразильца Альдо должен состояться в июле на "Бойцовском острове"
Петр Ян Александр Щербак/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 28 мая. Российский боец Петр Ян пока не подписал контракт на поединок против бразильца Жозе Альдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

"Ждем контракт. Альдо на данный момент является самым именитым бойцом в дивизионе. Стилистически это потенциально очень интересный поединок", - сказал Абдрахманов.

Ранее менеджер спортсмена сообщил ТАСС, что бой может пройти в июле. Поединок должен состояться на "Бойцовском острове".

В активе Яна 14 побед и одно поражение в ММА. На счету Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и шесть поражений.

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