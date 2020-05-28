Абдрахманов: россиянин Ян пока не подписал контракт на чемпионский бой UFC

ТАСС, 28 мая. Российский боец Петр Ян пока не подписал контракт на поединок против бразильца Жозе Альдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

"Ждем контракт. Альдо на данный момент является самым именитым бойцом в дивизионе. Стилистически это потенциально очень интересный поединок", - сказал Абдрахманов.

Ранее менеджер спортсмена сообщил ТАСС, что бой может пройти в июле. Поединок должен состояться на "Бойцовском острове".

В активе Яна 14 побед и одно поражение в ММА. На счету Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и шесть поражений.