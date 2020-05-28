"Салават Юлаев" будет играть на площадке финских размеров в следующем сезоне КХЛ

ТАСС, 28 мая. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" будет выступать на площадке финских размеров (60х28 м) с сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

В сезоне-2019/20 клуб играл на площадке европейских размеров (60х30 м).

"Теперь станет больше пространства на скамейках команд, а вместимость увеличится на 250-350 посадочных мест", - говорится в сообщении.

На совете руководителей клубов в декабре КХЛ утвердила два стандарта площадок - финский и канадский (60х26 м). Начиная с 2021 года Международная федерация хоккея приняла решение проводить чемпионаты мира на площадке канадских размеров.

Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата "Салават Юлаев" занял шестое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимский клуб оказался сильнее омского "Авангарда", выиграв серию со счетом 4-2. В следующей стадии плей-офф "Салават Юлаев" должен был сыграть с казанским "Ак Барсом".