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Зимние олимпийские виды спорта

Стал известен состав сборной России по могулу на следующий сезон

С командой работает старший тренер Николай Шимбуев

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Федерация фристайла России (ФФР) определила состав национальной сборной по могулу на сезон-2020/21. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФФР.

В состав вошли Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Никита Новицкий, Артем Шульдяков, Дмитрий Колесников и Максим Кудрявцев. В резерв включены Елизавета Безгодова, Екатерина Огнева, Анна Герасимова, Дана Лесняк, Михаил Алейников, Никита Андреев, Андрей Махнев, Никита Паркачев, Вячеслав Цветков, Алексей Лыжин, Вячеслав Новиков и Семен Шимбуев.

С командой работает старший тренер Николай Шимбуев, также в тренерский штаб входят Андрей Волков, Дмитрий Марущак, Руслан Шарифуллин и Ирина Прусова.

Могул - дисциплина лыжного фристайла, состязающиеся в этом виде спускаются на горных лыжах по бугристому склону и выполняют прыжки на трамплинах. Жюри оценивают технику поворотов, время прохождения трассы, а также выполнение прыжков. Могул входит в программу Олимпийских игр с 1992 года.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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