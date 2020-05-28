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Влияние коронавируса на спорт

Российские синхронистки выиграли у фигуристок в онлайн-турнире по берпи

При выполнении упражнения задействованы все группы мышц, оно является одним из самых рекомендуемых для тренировок в режиме самоизоляции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Спортсменки из сборной России по синхронному плаванию победили российских фигуристок в командном онлайн-турнире по берпи "Домашняя суперлига", организатором которого выступил фонд "Росконгресс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Росконгресса".

Синхронистки победили со счетом 115:109. В команду синхронисток вошли олимпийские чемпионки Алла Шишкина и Мария Шурочкина, чемпионки мира Полина Комар и Вероника Калинина, в команду фигуристок - чемпионки Европы Виктория Синицина (танцы на льду), Софья Самодурова (одиночное катание), Александра Бойкова (парное катание) и чемпионка мира среди юниоров Анастасия Мишина (парное катание).

"Одна моя половина хотела, чтобы победила дружба, потому что многих девчонок-фигуристок я знаю и очень хорошо к ним отношусь, но другая, спортивная половина говорила: давай жахнем, - отметила Шишкина. - Все-таки синхронистки не проигрывают в мире с 1998 года, и мы всегда едем на соревнования показать максимальный результат. Я делаю берпи редко, хотя это действительно крутое упражнение, которое подходит для любого вида спорта, позволяя работать всему телу. Турнир мне понравился, у нас были замечательные соперники, а с нашей командой мы скоро увидимся на "Озере Круглом", буду тренировать девчонок так, чтобы они делали берпи как я".

Берпи - универсальное упражнение, сочетающее прыжок, планку и отжимание. Упражнение включает в работу все группы мышц и быстро поднимает пульс до зоны жиросжигания, поэтому является одним из самых рекомендуемых для тренировок в режиме самоизоляции. Каждая из спортсменок старается выполнить максимальное количество берпи за одну минуту. Победителем становится команда, которая суммарно сделает большее количество повторений.

"Мне понравилось, что девчонки в хорошей форме и в хорошем настроении, первый сбор после карантина у синхронисток стартует 7 июня на "Озере Круглом, - сказал президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко. - И турнир по берпи добавит эмоций возвращению к тренировочному процессу, фонд "Росконгресс" и "Телеспорт Медиа" придумали отличный онлайн-формат. Да, ряд соперников уже некоторое время тренируется в воде, но я уверен, что девчонки быстро ликвидируют эту фору, конечно, на сборах будут выполняться все меры предосторожности. Я сам переболел коронавирусом и хочу поблагодарить всех врачей и медицинских работников, кто был и продолжает оставаться на передовой".

Турнир по берпи между синхронистками и фигуристками стал вторым в сезоне "Домашней суперлиги". Первый турнир был организован в конце апреля, в женском зачете лучшей стала четырехкратная чемпионка Европы по регби-7 Кристина Середина, выполнившая 43 берпи за одну минуту. Мужской турнир выиграл обладатель Кубка европейских наций по вольной борьбе Мурад Нухкадиев (41).

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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