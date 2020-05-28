Волейболист Руднев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 28 мая. Диагональный нижневартовского волейбольного клуба "Югра-Самотлор" Вячеслав Руднев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен признан виновным в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Срок дисквалификации, который составляет два года, отсчитывается с 21 февраля 2020 года.

Руднев выступает за клуб "Югра-Самотлор" с лета 2019 года. Сезон-2019/20 чемпионата России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Команда из Нижневартовска заняла в регулярном чемпионате предпоследнее, 13-е место.

Также РУСАДА сообщило о дисквалификации бейсболиста Магомеда Курбанова на четыре года.