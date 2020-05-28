ХК "Сибирь" подписал новый контракт с генеральным директором Фастовским

ТАСС, 28 мая. Кирилл Фастовский, занимающий должность генерального директора хоккейного клуба "Сибирь", подписал новый контракт с новосибирской командой. Об этом сообщает пресс-служба "Сибири".

Новое соглашение с 54-летним Фастовским рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Фастовский занимает должность генерального директора "Сибири" с 2010 года. За это время команда шесть раз участвовала в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лучшим результатом новосибирцев стал выход в финал Восточной конференции в сезоне-2014/15, в котором они уступили казанскому "Ак Барсу" в серии со счетом 1-4.

До работы в "Сибири" Фастовский с 2000 по 2009 год был генеральным директором и генеральным менеджером московского ЦСКА. В сезоне-2009/10 он являлся спортивным директором Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, "Сибирь" заняла пятое место в регулярном чемпионате в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф новосибирцы обыграли екатеринбургский "Автомобилист", выиграв серию со счетом 4-1.