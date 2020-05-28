СБР передал на согласование в Минспорт новый состав тренерского штаба сборной России

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) передал на согласование в Министерство спорта России список тренеров, которых рекомендовано включить в тренерский штаб сборной страны на предстоящий сезон. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

В среду правление СБР утвердило Юрия Каминского и Михаила Шашилова старшими тренерами мужской и женской сборной соответственно. Также было решено не рекомендовать Валерия Польховского на должность главного тренера, предполагается, что он будет включен в состав команды в качестве тренера или специалиста.

СБР был вынужден пересмотреть свое апрельское решение по формированию состава тренеров национальной команды. На протяжении месяца Драчев оспаривал решение большинства членов правления утвердить на должности старших тренеров сборной Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, по этой причине он отказывался отправлять их кандидатуры на согласование в Минспорт. Кабуков и Королькевич были утверждены правлением по предложению Польховского, который с конца прошлого года занимает пост вице-президента СБР.

Каминский раньше не тренировал биатлонистов, он известен по работе с лыжниками. Специалист готовил спринтерскую группу к Олимпийским играм в Сочи, его воспитанником является олимпийский чемпион 2010 года, трехкратный чемпион мира Никита Крюков. Последние годы Каминский работал в Казахстане. Шашилов работает тренером в Свердловской области, в числе его воспитанников призер этапа Кубка мира Светлана Миронова и двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года Анастасия Шевченко.