Минспорт РФ изменит формат проведения физкультурно-спортивных мероприятий в 2020 году

ТАСС, 28 мая. Министерство спорта РФ приняло решение изменить формат организации и проведения крупных физкультурно-спортивных мероприятий в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения приняты в рамках предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории России. Отмечается, что данный вопрос был проработан Минспортом совместно с общероссийскими спортивными федерациями и физкультурно-спортивными организациями.

"Всероссийские финальные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу"), Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд организаций профессионального образования и команд организаций высшего образования (в рамках общероссийского проекта "Мини-футбол - в вузы") и Всероссийские финальные соревнования юных футболистов "Кожаный мяч" будут проведены раздельно для каждой возрастной группы в каждой из трех территориальных зон, определенных Минспортом России, с уменьшением количества участников финальных соревнований в три раза (в среднем с 1500 участников до 500)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что региональные отборочные соревнования XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр пройдут в сентябре-октябре в каждом субъекте РФ без перемещения спортсменов по стране. Соревнования будут приурочены к Дню работника сельского хозяйства (11 октября). Всероссийские финальные соревнования предполагается организовать в 2021 году. Такие же изменения произойдут и с проведением VII Спартакиады пенсионеров России: региональные соревнования будут проведены в сентябре-октябре в каждой субъекте РФ без передвижения участников по стране, а финальные соревнования пройдут в 2021 году.

Сообщается, что первые Всероссийские уличные игры, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, VII Всероссийская летняя Универсиада будут перенесены на более поздние сроки с сохранение формата всероссийского уровня. VI Всемирные игры юных соотечественников в 2020 году отменены, планируется их провести в 2021 году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 5,5 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.