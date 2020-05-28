ФК "Крылья Советов" продлил контракты с шестью игроками до фактического конца сезона

ТАСС 28 мая. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" продлил соглашения с шестью игроками до фактического окончания сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир из-за пандемии коронавируса был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. Сроки контрактов многих игроков истекают в июне.

Договоры были продлены с вратарем Сергеем Рыжиковым, защитником Никитой Чичериным, полузащитником Александром Гацканом, а также с находящимися в аренде полузащитниками Артемом Тимофеевым, Максимом Глушенковым, права на которых принадлежат московскому "Спартаку", и Антоном Тереховым ("Динамо", Москва). Отмечается, что все игроки находятся в Самаре и готовятся к возобновлению сезона.

"Крылья Советов" после 22 туров занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка, от 14-го места команда отстает на один балл. Согласно решению исполкома РФС, высший дивизион первенства страны покинут только 15-я и 16-я команды по итогам сезона, а переходные матчи между 13-й и 14-й командами Российской премьер-лиги с третьей и четвертой командами Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2019/20 не состоятся.