Врач ФК "Локомотив" ежедневно находится на связи с заболевшими коронавирусом игроками

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Врач московского футбольного клуба "Локомотив" Никита Карлицкий ежедневно находится на связи с игроками команды, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом Карлицкий сообщил ТАСС.

В четверг пресс-служба "Локомотива" сообщила, что тесты на коронавирус четырех игроков команды показали положительный результат. Инфекция была выявлена у вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова, Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова. Отмечается, что болезнь у них проходит бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. В середине мая стало известно, что коронавирусом заразился нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан.

"У них выявлен коронавирус по результатам тестов, - сказал Карлицкий. - Клинических проявлений болезни у них нет, на данный момент они наблюдаются и получают стандартную терапию, направленную на повышение иммунитета, а также изолированы от команды. На данный момент общепринятого лечения от коронавируса не существует, есть лечение осложнений. У них осложнений нет, они каждый день со мной на связи, мы дистанционно меряем температуру, проверяем оксигенацию (насыщенность крови кислородом - прим. ТАСС); если появится симптоматика, будем предпринимать дальнейшие действия".

"Через три дня после положительного теста мы повторно проверяем. Снятием диагноза являются два отрицательных теста, сделанные с разницей в три дня. Коронавирус - инфекция непредсказуемая, будем смотреть, пока загадывать рано", - добавил врач "Локомотива".

Ранее среди игроков клубов Российской премьер-лиги случаи инфицирования были подтверждены у защитника московского "Динамо" Романа Евгеньева, полузащитника столичного "Спартака" Зелимхана Бакаева, нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка, защитников казанского "Рубина" Константина Плиева и Николая Пояркова. Кроме того, нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин, а также полузащитники Филип Рогич, Жига Шкофлек и нападающий Андреа Чуканов, выступающие за "Оренбург", уже выздоровели после заражения коронавирусом.

Возобновление чемпионата России

Футболисты "Локомотива" в четверг начали тренировочный сбор для подготовки к возобновлению чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса. Сбор проходит на подмосковной базе клуба в Баковке.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко, отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет девять баллов.