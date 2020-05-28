Дезинфицирующие тоннели установили в Туле на стадионе и тренировочной базе ФК "Арсенал"

ТАСС, 28 мая. Тульский футбольный клуб "Арсенал" установил на Центральном стадионе города и своей тренировочной базе дезинфицирующие тоннели, в которых игроки и персонал проходят автоматическую обработку для защиты от коронавируса. Также дезсредствами обеззараживается весь спортивный инвентарь, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе клуба.

"Наш футбольный клуб стал первым клубом в России, установившим дезинфицирующие тоннели. Они работают на Центральном стадионе Тулы и тренировочной базе команды. Тоннели представляют собой отсек, в котором есть две форсунки, они автоматически распыляют дезинфицирующее средство", - сказал собеседник агентства.

На стадионе и тренировочной базе установлены дозаторы с дезсредствами для рук. "Весь спортивный инвентарь, задействованный в тренировках, также обрабатывается", - отметили в пресс-службе.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен в марте после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. "Арсенал" занимает седьмое место в таблице, набрав 28 очков.