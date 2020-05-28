FISU отменила все соревнования до 15 сентября из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 28 мая. Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение отменить все соревнования под своей эгидой, которые должны были начаться до 15 сентября этого года, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отменены студенческие чемпионаты мира по современному пятиборью, (соревнования должны были пройти 18-22 августа в Варшаве), по гребле на байдарках и каноэ (21-23 августа в Минске), по стрельбе (9-13 сентября в чешском Пльзене), по интеллектуальным видам спорта (11-16 сентября в польском Быдгоще). Ранее FISU отменила все спортивные мероприятия, которые должны были пройти до начала августа.

"Ситуация с COVID-19 продолжает оставаться очень сложной и заставляет нас быть начеку, - заявил генеральный секретарь FISU Эрик Сентрон. - Хотя мы с сожалением объявляем об очередной отмене соревнований, мы считаем, что должны продолжать принимать осторожные решения, поскольку ситуация в мире еще далека от нормальной".

Также сообщается, что форум FISU пройдет в онлайн-режиме с 12 по 14 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.