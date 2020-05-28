Кабуков не будет требовать от Союза биатлонистов России компенсацию за потерю работы

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер Роберт Кабуков не будет требовать от Союза биатлонистов России (СБР) выплатить ему компенсацию за срыв контракта, что фактически оставило его без работы на предстоящий сезон. Об этом он рассказал ТАСС.

СБР в среду был вынужден пересмотреть свое апрельское решение по формированию состава тренеров национальной команды на новый сезон. На протяжении месяца глава СБР Владимир Драчев оспаривал принятое большинством членов правления решение утвердить на должности старших тренеров сборной Кабукова и Владимира Королькевича, по этой причине он отказывался отправлять их кандидатуры на согласование в Министерство спорта РФ. В итоге правление назначило на эти посты Юрия Каминского и Михаила Шашилова.

"Претензий у меня никаких нет, рабочая ситуация, - сказал Кабуков, который уже больше десяти лет живет в Германии и имеет гражданство этой страны. - Соглашусь ли на работу в России, если предложат еще раз? Возможно, просто надо будет все оговаривать на начальной стадии, возможно, заключать предварительное соглашение. В крайнем случае иметь запасной вариант".

"Я и Владимир Королькевич дали согласие, поэтому других предложений не рассматривали. При этом во всех странах тренеры приступают к работе с 1 мая, поэтому да, сейчас мы остались без работы и найти ее на предстоящий сезон шансов практически нет", - отметил он.

Новому тренерскому штабу команды Кабуков пожелал удачи. "Независимо от того, будет Петров, Иванов или Сидоров, мы заинтересованы в том, чтобы у команды были хорошие результаты", - отметил он.