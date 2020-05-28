СМИ: "Реал" намерен продать Бэйла, но пока не получал предложений от других клубов

ТАСС, 28 мая. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл может остаться в команде как минимум еще на один сезон, мадридский клуб пока не смог найти желающих приобрести валлийского форварда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По данным издания, "Реал" настроен расстаться с Бэйлом в ближайшее летнее трансферное окно. Однако руководство мадридского клуба пока получало предложений по покупке 30-летнего нападающего.

Действующий контракт Бэйла рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера форварда оценивается в €32 млн. В сезоне-2019/20 валлиец провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив три мяча и отдав две голевые передачи, всего в составе мадридцев на его счету 249 игр, 105 мячей и 67 голевых передач. Бэйл выступает за испанский клуб с 2013 года, перейдя из английского "Тоттенхэма", за его трансфер "Реал" заплатил €101 млн.

Бэйл является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе "Реала". Нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир может быть возобновлен 11 июня.