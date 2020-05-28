Ганус: легкоатлет Лысенко может быть дисквалифицирован минимум на восемь лет

ТАСС, 28 мая. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил как минимум на восемь лет. Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус во время прямой трянсляции на YouTube-канале "Нелегкая атлетика" .

"Данил Лысенко - это выдающийся спортсмен, если смотреть на результаты, и очень талантливый, как говорят специалисты, - сказал Ганус. - И все действия (прежнего руководства Всероссийской федерации легкой атлетики - прим. ТАСС) привели к тому, что он в лучшем случае продолжит заниматься лет через восемь".

Лысенко был временно отстранен от международных соревнований из-за пропуска тестирования с августа 2018 года, а в мае 2019 года в его отношении было заведено дело в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, в то время организация называлась IAAF) в связи с подделкой документов о прохождении допинг-тестов.