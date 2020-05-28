Матчи чемпионата Испании по футболу покажут бесплатно в домах престарелых

ТАСС, 28 мая. Руководство чемпионата Испании по футболу заключило соглашение с компанией Mediapro о бесплатном показе оставшихся матчей нынешнего сезона первого и второго дивизиона в домах престарелых. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу чемпионата Испании.

"Этим жестом мы стремимся разрушить изоляцию и одиночество, которые из-за пандемии коронавируса испытывают как пожилые граждане, так и обслуживающий их персонал в домах престарелых. После более чем 70 дней изоляции самые возрастные болельщики страны смогут насладиться матчами своих любимых команд", - говорится в сообщении.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков), на втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). С 18 мая клубам разрешили проводить командные тренировки группами, состоящими не более чем из 10 человек. Турнир может быть возобновлен 11 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, свыше 350 тыс. умерли.