Александр Медведев: ФК "Зенит" поддерживает работу по возврату зрителей на стадионы

В среду президент РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС о том, что премьер-лига готова рассмотреть возможность доигровки чемпионата России со зрителями. Он также отметил, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы.

"Предпочтение может быть только одно - возврат зрителей на стадионы, - сказал Медведев. - По моей информации, РПЛ и РФС работают над этим, "Зенит" и я лично поддерживаем этот процесс. Я считаю, что к этому нужно подходить очень осторожно, чтобы исключить негативные последствия. Это достичь возможно, и "Зенит" готов оказать всю необходимую поддержку, используя применяемые нами стандарты обеспечения безопасности на "Газпром Арене", и поделиться с коллегами, с РПЛ и с РФС".

По словам гендиректора "Зенита", для возвращения болельщиков на трибуны стадионов требуется очень серьезная подготовка. "В различных городах нашей страны имеется определенная специфика, - отметил Медведев. - Идут сведения, что готовятся к открытию кинотеатров для зрителей при определенных условиях. Очень хочется надеяться, что будут сформулированы условия, когда можно будет вернуться и как вернуться".