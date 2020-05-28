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Футбол в России

Александр Медведев: ФК "Зенит" поддерживает работу по возврату зрителей на стадионы

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС о том, что премьер-лига готова рассмотреть возможность доигровки чемпионата России со зрителями
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" поддерживает работу Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) по возврату зрителей на стадионы. Об этом ТАСС заявил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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В среду президент РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС о том, что премьер-лига готова рассмотреть возможность доигровки чемпионата России со зрителями. Он также отметил, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы.

"Предпочтение может быть только одно - возврат зрителей на стадионы, - сказал Медведев. - По моей информации, РПЛ и РФС работают над этим, "Зенит" и я лично поддерживаем этот процесс. Я считаю, что к этому нужно подходить очень осторожно, чтобы исключить негативные последствия. Это достичь возможно, и "Зенит" готов оказать всю необходимую поддержку, используя применяемые нами стандарты обеспечения безопасности на "Газпром Арене", и поделиться с коллегами, с РПЛ и с РФС".

По словам гендиректора "Зенита", для возвращения болельщиков на трибуны стадионов требуется очень серьезная подготовка. "В различных городах нашей страны имеется определенная специфика, - отметил Медведев. - Идут сведения, что готовятся к открытию кинотеатров для зрителей при определенных условиях. Очень хочется надеяться, что будут сформулированы условия, когда можно будет вернуться и как вернуться".

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"Если это произойдет, то мы с большим энтузиазмом выполним все требования. По количеству зрителей - это вопрос, который надо прорабатывать, как и то, на каком расстоянии они будут сидеть, как входить и выходить", - добавил он.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня без зрителей. "Зенит" набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В первом матче после возобновление чемпионата команда из Санкт-Петербурга на выезде сыграет с ЦСКА, встреча запланирована на 21 июня.

Теги
Российский футболРоссияМедведев, Александр Иванович
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