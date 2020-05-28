Драчев: Лопухов мог возглавить женскую сборную России по биатлону

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Николай Лопухов являлся кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость". Драчев — о ситуации в СБР

СБР в среду был вынужден пересмотреть свое апрельское решение по формированию состава тренеров национальной команды на новый сезон. На протяжении месяца Драчев оспаривал принятое большинством членов правления решение утвердить на должности старших тренеров сборной Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, по этой причине он отказывался отправлять их кандидатуры на согласование в Министерство спорта РФ. В итоге правление назначило на эти посты Юрия Каминского и Михаила Шашилова.

"Да, он очень хороший, грамотный специалист, команде он бы точно не помешал, - сказал Драчев про возможное приглашение Лопухова. - Но сказался возраст. Ему уже 75 лет, а последние рекомендации Роспотребнадзора накладывают ограничения на работу тренеров старше 65 лет. Это могло усложнить процедуру согласования".

Лопухов в разные годы работал в сборных России по лыжным гонкам и биатлону, готовил мужскую команду к Олимпийским играм в Сочи.