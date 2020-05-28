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Хоккей с мячом

Кубок мира по хоккею с мячом среди клубов пройдет в России в декабре 2020 года

Он пройдет с 17 по 20 декабря, город, который примет турнир, пока не уточняется

ТАСС, 28 мая. Россия примет Кубок мира по хоккею с мячом среди клубов в декабре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Решение было принято на совещании технического комитета Международной федерации хоккея с мячом (FIB), которое прошло в онлайн-формате 25 мая. Кубок мира пройдет с 17 по 20 декабря, город, который примет турнир, пока не уточняется.

Также были объявлены точные сроки проведения чемпионата мира 2021 года в Сыктывкаре (матчи элитной группой, в которой выступает сборная России, пройдут с 28 марта по 4 апреля). Первенство мира среди юниоров (спортсменов не старше 19 лет) пройдет с 29 по 31 января 2021 года в Архангельске.

Клубный Кубок мира по хоккею с мячом проводится ежегодно, впервые соревнования прошли в 1974 году. Российские команды девять раз становились победителями турнира, а также три раза выигрывали советские клубы. Среди отечественных команд чаще всего победителем становился красноярский "Енисей". В 2019 году хабаровский "СКА-Нефтяник" уступил в финале турнира шведскому "Болльнесу" со счетом 2:5.

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Хоккей с мячом
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