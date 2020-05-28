ФК "Тамбов", скорее всего, проведет домашние матчи РПЛ в этом сезоне в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов", скорее всего, проведет домашние матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20 в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 "Тамбов" проводил домашние матчи на двух стадионах, принимавших игры чемпионата мира, - "Мордовии-Арене" в Саранске и стадионе "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

"Мы, скорее всего, будем играть в Нижнем. У нас был шанс играть дома, если бы не было VAR (системы видеоассистента рефери - прим. ТАСС) - он к нашему стадиону не подведен. Думаю, что решение играть в Нижнем окончательное", - сказал Худяков.

Сезон-2019/20 был приостановлен из-за коронавируса 17 марта. Российский футбольный союз 15 мая принял решение о возобновлении розыгрыша РПЛ с 21 июня. "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны вылета в ФНЛ составляет три очка.