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ММА

Шлеменко считает российского бойца Яна фаворитом в поединке с Альдо

Планируется, что поединок пройдет в июле на "Бойцовском острове"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян будет очевидным фаворитом в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против бразильца Жозе Альдо. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

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Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Ян и Альдо оспорят вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе, которым владел американец Генри Сехудо.

"Петя - фаворит. Скорее всего, он и выиграет. Очень удобный для Пети соперник, он только ударник и не борется. Петя сможет его и перебить, и забороть, если понадобится". - сказал Шлеменко.

Планируется, что бой Ян - Альдо пройдет в июле на "Бойцовском острове".

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