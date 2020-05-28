Анфиса Резцова опасается, что не все биатлонистки сборной России сработаются с Шашиловым

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова опасается, что не все биатлонистки сборной России смогут сработаться с новым страшим тренером команды Михаилом Шашиловым. Об этом она рассказала ТАСС.

Шашилов был утвержден в должности в среду решением правления СБР. В числе его воспитанников призер этапа Кубка мира Светлана Миронова и двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года Анастасия Шевченко. На посту старшего тренера женской команды он сменит Виталия Норицына.

"Я очень сожалею, что на женскую команду не поставили Норицына, - сказала Резцова. - Я раньше работала с Шашиловым, он хороший специалист, но человек сложноватый. Норицын - лояльный и спокойный, половина команды была готова продолжить работать с ним, потому что у них было взаимопонимание и доверие друг к другу".

"Михаил Викторович - несколько другой человек, не знаю, как они будут находить общий язык. Проблем, понятно, не будет у Мироновой - это ее тренер. А что с остальными? Человек, повторюсь, он все же сложноватый", - добавила она.