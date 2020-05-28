Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%. Об этом говорится в сообщении Российского футбольного союза (РФС), предоставленном ТАСС.

"В рамках рестарта соревнований РФС и РПЛ разработали регламент по возобновлению тренировочного процесса и проведению официальных матчей. Основные положения регламента предусматривают следующее: регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей, зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона), социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба. Регламент предполагает ежедневный медицинский осмотр", - говорится в сообщении.

В среду президент РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС о том, что премьер-лига готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата России со зрителями. Он также отметил, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы.