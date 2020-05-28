Гендиректор ФК "Зенит": постараемся справедливо распределить билеты на домашние матчи РПЛ

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" намерен справедливо распределить билеты на домашние матчи команды в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) . Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей РПЛ. На первоначальном этапе стадионы смогут принять число болельщиков, ограниченное 10% от их вместимости. Ранее Медведев заявил ТАСС о том, что клуб выступает за то, чтобы матчи чемпионата страны проводились со зрителями.

"Надо учесть, что матчи будут проводиться в присутствии определенного количества зрителей, оно лимитируется 10%, - сказал Медведев. - Отсчитывая от нашей полной вместимости, получается около 6,5 тыс. зрителей. Это уже что-то".

"Как планируем распределять билеты между болельщиками? Мы эту новость только сейчас получили, поэтому будем готовиться, чтобы было по справедливости", - подчеркнул генеральный директор "Зенита".

Сезон в премьер-лиге из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Зенит" набрал 50 очков и занимает первое место в таблице.