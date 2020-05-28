Президент Молдавии предоставил гражданство олимпийскому чемпиону футболисту Добровольскому

КИШИНЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Игорь Добровольский вступил в гражданство Молдавии, которое предоставил ему президент Игорь Додон. Об этом сообщил в четверг мэр Кишинева Ион Чебан после церемонии присяги, которую принял бывший футболист.

"Это долгожданное событие для меня", - признался 52-летний Добровольский мэру столицы, который поздравил его, отметив, что для него большая честь встретиться с известным спортсменом. Ранее Додон сообщил, что подписал указ о предоставлении гражданства Добровольскому, "учитывая его вклад в становление и развитие молдавского футбола, результаты, достигнутые национальной сборной под его руководством, а также вклад в укрепление положительного имиджа страны на международной арене".

Добровольский родился в селе Марковка Одесской области Украины, начинал свою карьеру в молдавском клубе "Нистру". Затем он защищал цвета таких клубов как "Динамо" (Москва), "Дженоа" (Италия), "Кастельон" и "Атлетико" (Испания), "Серветт" (Швейцария), "Марсель" (Франция), "Фортуна" (Германия). Играл в сборной СССР, стал олимпийским чемпионом 1988 года в Сеуле, а в 1993 году выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции с "Марселем". В последние годы он тренировал молдавские клубы и сборную страны.