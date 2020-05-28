Женская сборная России по футболу проведет оставшиеся отборочные матчи ЧЕ в 2020 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новые даты отборочных матчей женского чемпионата Европы, который состоится в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Все матчи пройдут в 2020 году. Россиянки сыграют со сборными Нидерландов (18 сентября), Эстонии (22 сентября), Словении (23 октября), Турции (27 октября), Косова (27 ноября), заключительный матч сборная России проведет против команды Турции 1 декабря.

В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп и три лучшие сборные, занявшие вторые места. Команды, ставшие вторыми в шести оставшихся группах, примут участие в стыковых матчах, определив еще трех участников финального турнира, сборная Англии освобождена от отбора на правах хозяйки турнира. Сборная России после четырех матчей идет второй в таблице группы А, набрав девять очков.

Чемпионат Европы пройдет в Англии, изначально турнир должен был состояться в 2021 году, но был перенесен на период с 6 по 31 июля 2022 года в связи с пандемией коронавируса.