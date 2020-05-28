Аджоев: футболист тульского "Арсенала" Бауэр хочет вернуться в Россию со своей семьей

25-летний игрок провел в текущем сезоне за "Арсенал" 16 матчей. Футболист, как и остальные иностранные игроки и сотрудники клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), получил разрешение на возвращение в Россию для участия в тренировочном процессе перед возобновлением чемпионата.

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Немецкий футболист "Арсенала" Роберт Бауэр хочет вернуться в Тулу вместе с семьей. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Гурам Аджоев.

"У нас Бауэр должен приехать, остальные игроки все на месте. Мы делали ему визу, он хочет вернуться с семьей. Мы все делаем для того, чтобы он приехал", - сказал Аджоев.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей чемпионата России. На первоначальном этапе стадионы смогут принять число болельщиков, ограниченное 10% от их вместимости.

"Зрители - это 12-й игрок, без них футбол не футбол. Слава богу, что наш футбол возвращается. Впереди еще месяц, мы только что получили извещение и разберемся. Когда есть на стадионе зрители, они словно направляют игроков, это очень большое значение", - сказал Аджоев.

Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение возобновить 21 июня чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. "Арсенал" сыграет дома 21 июня со "Спартаком", 1 июля - с "Ахматом", 8 июля - с "Крыльями Советов" и 12 июля - с "Тамбовом".