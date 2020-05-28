Врачи клубов РПЛ обсудили с ФМБА особенности медицинских обследований футболистов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Представители Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) провели совещание с руководством Российской премьер-лиги (РПЛ) и врачами клубов по вопросам диагностики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В ходе видеоконференции заведующая отделом эпидемиологии Головного центра гигиены и эпидемиологии ФМБА Лариса Романова и директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский обсудили с врачами клубов РПЛ актуальные требования к диагностике коронавирусной инфекции, а также особенности профилактического обследования игроков во время тренировок и матчей чемпионата.

В данный момент клубы РПЛ проводят обследование игроков на наличие коронавируса. Ранее случаи инфицирования были подтверждены у защитника московского "Динамо" Романа Евгеньева, полузащитника столичного "Спартака" Зелимхана Бакаева, нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка, защитников казанского "Рубина" Константина Плиева и Николая Пояркова, пяти игроков московского "Локомотива", среди которых нападающий Джефферсон Фарфан. Кроме того, нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин, а также полузащитники Филип Рогич, Жига Шкофлек и нападающий Андреа Чуканов, выступающие за "Оренбург", уже выздоровели после заражения коронавирусом.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.