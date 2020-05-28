Дубов вышел вперед в полуфинале шахматного онлайн-турнира против Дин Лижэня

ТАСС, 28 мая. Россиянин Даниил Дубов обыграл китайского гроссмейстера Дин Лижэня в первом полуфинальном матче турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в онлайн-режиме.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы. Сначала шахматисты обменялись победами белыми фигурами, в третьей партии была зафиксирована ничья, в четвертой Дубов оказался сильнее черными фигурами. В другом матче дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в трех партиях переиграл американца Хикару Накамуру. До этого он победил американца в финале другого онлайн-турнира - Magnus Carlsen Invitational.

Ответные полуфинальные матчи пройдут 29 мая. Если финалисты не определятся по итогам двух матчей, решающие встречи состоятся 30 мая.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.