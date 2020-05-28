{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Дубов вышел вперед в полуфинале шахматного онлайн-турнира против Дин Лижэня

В другом полуфинале чемпион мира норвежец Магнус Карлсен переиграл американца Хикару Накамуру

ТАСС, 28 мая. Россиянин Даниил Дубов обыграл китайского гроссмейстера Дин Лижэня в первом полуфинальном матче турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в онлайн-режиме.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы. Сначала шахматисты обменялись победами белыми фигурами, в третьей партии была зафиксирована ничья, в четвертой Дубов оказался сильнее черными фигурами. В другом матче дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в трех партиях переиграл американца Хикару Накамуру. До этого он победил американца в финале другого онлайн-турнира - Magnus Carlsen Invitational.

Ответные полуфинальные матчи пройдут 29 мая. Если финалисты не определятся по итогам двух матчей, решающие встречи состоятся 30 мая.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.

Теги
Шахматные турниры
Футбол в Италии
Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня
Турнир был приостановлен в начале марта из-за коронавируса
Читать полностью