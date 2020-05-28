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Футбол в России

Президент РПЛ назвал возвращение чемпионата России большой победой

В четверг Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%.
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин назвал большой победой возобновление чемпионата России по футболу. Об этом Прядкин заявил ТАСС.

В четверг Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%.

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"Футбол возвращается, это большая победа для всех нас. Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе и присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ за продуктивное сотрудничество, которое позволило в короткие сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона. Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата и реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков", - сказал Прядкин.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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