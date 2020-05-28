Чемпионат Дании по футболу возобновился матчем "Орхус" - "Раннерс"

ТАСС, 28 мая. Первый матч после возобновления чемпионата Дании по футболу, ранее приостановленного из-за пандемии коронавируса, завершился в четверг. Встреча прошла без зрителей.

Во встрече 24-го тура "Орхус" дома сыграл вничью со счетом 1:1 с "Раннерс".

"Раннерс" после 24 туров занимает седьмое место в чемпионате и отстает от зоны плей-офф за чемпионство на два очка, имея в активе 35 очков. "Орхус" занимает третье место, команда набрала 41 балл.

Турнир был приостановлен в начале марта. Командам осталось провести в чемпионате два тура, после чего первые шесть команд сыграют в плей-офф за чемпионство и места в еврокубках, а другие восемь клубов поборются за право остаться в высшем дивизионе.

В Дании выявлено более 11,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 560 человек скончались.