Глава Федерации хоккея США подозревается в том, что он покрывал сексуальные домогательства

ТАСС, 28 мая. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея США Джим Смит подозревается в том, что он покрывал сексуальные домогательства в отношении молодых игроков в 1980-х годах. Об этом сообщает портал The Athletic.

Смит подозревается в покрывании сексуальных домогательств со стороны тренера одного из молодежных клубов Тома Эдрахтаса. Смит с 1985 по 1988 годы занимал пост президента Ассоциации любительского хоккея Иллинойса и, по сообщениям различных источников в окружении, был в курсе нарушений Эдрахтаса.

"U. S. Center for SafeSport (организация, занимающаяся проблемами домогательств в спорте - прим. ТАСС) сообщил нам, что они расследуют заявления о том, что сотрудники Ассоциации любительского хоккея Иллинойса, включая Смита, были в курсе домогательств Эдрахтаса и не предпринимали каких-либо действий", - заявил исполнительный директор Федерации хоккея США Пэт Келлехер.

В мае Смит отверг подобную информацию, заявив, что во время его руководства ассоциацией не было обращений по поводу сексуальных домогательств со стороны Эдрахтаса.

Смит занимает пост главы Федерации хоккея США с 2015 года.