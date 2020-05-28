На трибунах становится громче. Чемпионат России по футболу вернется играми при болельщиках

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор в четверг согласовал возможность проведения матчей чемпионата России по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей. При этом заполняемость трибун арен клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не должна превышать 10% от их вместимости.
Сезон Тинькофф-РПЛ был приостановлен 17 марта. На тот момент в чемпионате страны было сыграно 22 тура из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. При этом глава организации Александр Дюков отмечал, что окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут власти.
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что опыт РПЛ будет использоваться для возобновления других спортивных мероприятий. "Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы в дальнейшем масштабировать подобный комплекс мер на другие спортивные соревнования и как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь, при этом заботясь о здоровье спортсменов, рабочего персонала и болельщиков", - заявил он.
Когда вопрос о возвращении футбола в России был решен, Дюков выступил с благодарностью в адрес правительства РФ и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления игр РПЛ и Кубка России. "Благодаря активной совместной работе с Роспотребнадзором, с Министерством спорта и с правительством РФ нам удалось согласовать регламент возобновления, вернуть из-за границы легионеров, решить ряд других вопросов, необходимых для перезапуска футбола в стране", - отметил президент РФС.
При этом он отметил, что приоритетом для РФС остается безопасность. Также глава российского футбола выразил надежду на то, что клубы будут ответственно относиться к исполнению регламента. "Главная задача - в дальнейшем возобновить все футбольные соревнования при безусловном соблюдении мер защиты от вируса. Опыт с запуском РПЛ и Кубка России нам в этом поможет", - подчеркнул Дюков.
Президент РПЛ Сергей Прядкин в разговоре с ТАСС отметил, что для возобновления чемпионата России потребовались консолидированные усилия многих структур. "Футбол возвращается, это большая победа для всех нас, - сказал глава премьер-лиги. - Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе и присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ за продуктивное сотрудничество, которое позволило в короткие сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона. Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата и реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков".
Путь к возобновлению чемпионата России
После объявления о рестарте сезона-2019/20 клубы премьер-лиги провели по несколько тестов на коронавирус, параллельно готовясь к возобновлению тренировочного процесса. В результате проверки инфекция была выявлена у 10 футболистов: вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова и Романа Тугарева, а также нападающих Тимура Сулейманова и Джефферсона Фарфана (все - "Локомотив"), защитника Романа Евгеньева ("Динамо"), полузащитника Зелимхана Бакаева ("Спартак"), нападающего Павла Погребняка ("Урал"), а также защитников Константина Плиева и Николая Пояркова ("Рубин"). Кроме того, нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин, а также полузащитники Филип Рогич, Жига Шкофлек и нападающий Андреа Чуканов, выступающие за "Оренбург", уже выздоровели после заражения коронавирусом.
Параллельно с выявлением зараженных и перенесших болезнь игроков на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране поднялась дискуссия о возможности проведения матчей РПЛ с ограниченным числом зрителей на трибунах. В среду Прядкин заявил ТАСС о том, что лига готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата России со зрителями. Он также отметил, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы.
17 мая правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. Начиная с этого дня клубы РПЛ занялись работой по возвращению из-за рубежа футболистов и тренеров. Она была завершена 26 мая.
Спустя два дня решение о возобновлении сезона в чемпионате России было принято. На пути к этому РФС и РПЛ разработали регламент по возобновлению тренировочного процесса и проведению официальных матчей, который получил одобрение со стороны Роспотребнадзора. Основные его положения предусматривают следующее: регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей, зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона), социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба. Регламент также предполагает ежедневный медицинский осмотр.
За возвращение зрителей выступили РПЛ и клубы
Как отмечается в предоставленном ТАСС сообщении РФС, инициаторами проведения матчей со зрителями выступили клубы премьер-лиги и сама организация. "На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности", - говорится в сообщении союза.
Учитывая тот факт, что вместимость арен клубов РПЛ разнится, максимальное число зрителей на трибунах во время игр чемпионата России в разных городах будет отличаться. Так, в Оренбурге на игры одноименной команды смогут попасть 752 человека (вместимость стадиона "Газовик" составляет 7 520 зрителей), а в Санкт-Петербурге, где соперников принимает лидер чемпионата "Зенит", максимальное число зрителей будет равно 6 780 болельщикам (вместимость "Газпром Арены" равна 67 800 зрителей). Примерно одинаковое количество любителей футбола на домашних играх будет у "Сочи" (4 370), московского "Спартака" (4 457), "Ростова" (4347), самарских "Крыльев Советов" (4492) и выступающего в Нижнем Новгороде "Тамбова" (4 500); у грозненского "Ахмата", ЦСКА и "Краснодара" это число будет сопоставимым (3 020, 3 046 и 3 409 соответственно), как и у казанского "Рубина", столичного "Динамо", екатеринбургского "Урала" и московского "Локомотива" (2 540, 2 572, 2 700 и 2 880). Еще к одному сегменту по числу зрителей можно отнести "Уфу" и тульский "Арсенал" (1 513 и 1 924).
Вопрос о том, как именно будут распределяться билеты между болельщиками, которые соскучились по футболу и захотят побывать на первом матче после длительной паузы, остается открытым. Клубам предстоит выработать модель, по которой будут определяться те, кому будет отдано предпочтение. Кто-то может сделать уклон в сторону владельцев абонементов в VIP-ложи, а кто-то - поддержать активных фанатов. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, например, сообщил ТАСС о том, что владельцы абонементов и болельщики с секторов активной поддержки его команды получат приоритет в получении билетов на матчи РПЛ.
Его коллега из "Зенита" Александр Медведев на соответствующий вопрос ТАСС заявил: "Мы эту новость только сейчас получили, поэтому будем готовиться, чтобы было по справедливости".
Четкого ответа на вопрос о распределении билетов нет пока и у руководителя тульского "Арсенала" Гурама Аджоева. "Впереди еще месяц, мы только что получили извещение и разберемся. Когда есть на стадионе зрители, они словно направляют игроков, это имеет очень большое значение", - сказал собеседник агентства.
РПЛ в тренде на возвращение футбола
В день, когда было принято решение о проведении матчей чемпионата России с допуском зрителей на стадионы, первые шаги по возвращению футбола приняли и в некоторых европейских странах. Через несколько часов после того, как Роспотребнадзор согласовал данную возможность, даты рестарта сезона-2019/20 были объявлены в Англии и Италии. Первые игры премьер-лиги и Серии А после вызванной коронавирусом паузы состоятся 17 и 20 июня соответственно. В этих странах матчи будут проходить без зрителей.
Из топ-10 лиг Европы согласно таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) три чемпионата не были доиграны. Если во Франции чемпионом был признан ПСЖ, а в Бельгии - "Брюгге", то в Нидерландах определять победителя не стали. Первыми из представителей ведущих лиг на стадионы вышли футболисты из Германии - встречи бундеслиги стартовали 16 мая. Дата возобновления чемпионата Испании пока не определена, а на Украине и в Португалии первые матчи пройдут 30 мая и 3 июня соответственно.