Квитова стала победительницей турнира среди чешских теннисисток

ТАСС, 29 мая. Петра Квитова выиграла выставочный теннисный турнир. Участие в соревнованиях принимали только представители Чехии.

В финале Квитова (12-е место рейтинга WTA) обыграла Каролину Мухову (26). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

"Перчатки, маски, отсутствие рукопожатий и ассистентов, которые подают полотенца. Все это было очень странно. Атмосфера на игре без зрителей определенно не та, к которой мы привыкли", - сказала победительница турнира, комментарий которой приводит агентство Франс Пресс.

Турнир проходил в течение трех дней, в мужской и женской сетках турнира приняли участие по восемь спортсменов. Матчи проходили без зрителей, а игроки, судьи и болбои носили маски. Теннисистам были запрещены предматчевые рукопожатия, сами матчи допускалось проводить без масок. Болбои также носили перчатки.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Чехии зафиксировано более 9 тыс. случаев заражения. Свыше 300 человек скончались.