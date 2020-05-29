Астрийский ФК ЛАСК лишили шести очков за досрочное возвращение к общекомандным тренировкам

Ранее клубам было разрешено проводить тренировки в небольших группах, в то время как ЛАСК приступил к общекомандным контактным занятиям.

ТАСС, 29 мая. Лидирующий в чемпионате Австрии по футболу ЛАСК оштрафован и лишен шести очков за досрочное возвращение к общекомандным тренировкам по решению руководства лиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

За нарушение с клуба будут сняты 12 очков, однако перед стартом второй стадии чемпионата заработанные в регулярном чемпионате очки делятся на два. Помимо этого, клуб должен выплатить штраф в размере €75 тыс. ЛАСК может в течение двух недель опротестовать решение лиги.

До штрафа в активе ЛАСКа после 22 туров было 54 очка. После вычета клуб сравняется с "Зальцбургом", в активе которого 24 балла.

Чемпионат Австрии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, возобновление турнира запланировано на 2 июня.