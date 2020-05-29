"Унион" отстранил футболиста Польтера за отказ от сокращения зарплаты на время пандемии

ТАСС, 29 мая. Немецкий футбольный клуб "Унион" объявил о решении отстранить от матчей команды нападающего Себастьяна Польтера, который отказался от сокращения заработной платы на время пандемии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт "Униона".

Отмечается, что 29-летний Польтер стал единственным представителем клуба, который не поддержал решение руководства о сокращении зарплаты, отказавшись его выполнять. Контракт футболиста истекает летом. Однако Польтеру разрешили принимать участие в тренировках команды до конца соглашения.

"Наш клуб является сообществом, которое формируется на солидарности, это одна из основополагающих ценностей. Себастьян [Польтер] - единственный представитель команды, решивший ей не следовать, что очень разочаровывает. Задача руководства клуба состоит в защите сплоченности коллектива, особенно в тяжелое для всех время. Мы решили, что Себастьян больше не будет частью нашей команды", - сказал президент "Униона" Дирк Цинглер.

Польтер выступает за команду с 2017 года, ранее он играл в клубе с 2014 по 2015 год на правах аренды. В его активе 104 матча в составе "Униона" и 46 забитых мячей. Польтер также выступал за немецкие "Вольфсбург", "Майнц", "Нюрнберг" и английский КПР.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. "Унион" впервые в своей истории вышел в элитный дивизион, в турнирной таблице команда занимает 13-е место, набрав 31 очко.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.