Бывший голкипер "Барселоны" Вальдес возглавил клуб четвертого испанского дивизиона "Орта"

ТАСС, 29 мая. Бывший вратарь испанского футбольного клуба "Барселона" Виктор Вальдес стал главным тренером "Орты", выступающей в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Новым тренером со следующего сезона станет Виктор Вальдес. У него уже есть опыт работы с молодыми футболистами. Надеемся, что вместе с нашей командой он добьется успеха", - сказано в заявлении "Орты".

Вальдесу 38 лет, он завершил игровую карьеру летом 2017 года. Большую ее часть голкипер провел в составе "Барселоны", с которой по шесть раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, по два раза завоевывал трофеи Кубка Испании, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов. Вместе со сборной Испании Вальдес становился победителем чемпионата мира (2010) и чемпионата Европы (2012). С 2019 года бывший голкипер работал тренером юношеской команды "Барселоны".

"Орта" базируется в столице Каталонии. Клуб был основан в 1922 году. Его максимальным достижением является выступление в третьем дивизионе чемпионата Испании в период с 1952 по 1959 год.