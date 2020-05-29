В пул тестирования World Athletics на третий квартал 2020 года вошли 8 легкоатлетов из РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Восемь российских легкоатлетов, включая чемпионок мира 2019 года Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову, вошли в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на третий квартал 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

По сравнению с первым и вторым кварталами российское представительство в международном пуле тестирования не изменилось. В него по-прежнему входят Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Сидорова и Тимур Моргунов (оба - прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и Василий Мизинов (ходьба).

Все эти спортсмены с января также включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Представительство отечественных легкоатлетов в пулах допинг-тестирования РУСАДА на второй квартал 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим до 529 человек.