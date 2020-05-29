Каминский верит в дальнейший прогресс лидеров сборной России по биатлону

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидеры сборной России по биатлону Александр Логинов и Матвей Елисеев способны улучшить свои результаты, возраст этому не помеха. Такое мнение ТАСС высказал новый старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Каминский в прошлом работал исключительно с лыжниками, его официальное назначение на пост в биатлонной сборной должно состояться в июне. Лидерами мужской команды сейчас являются 28-летний чемпион мира Логинов и 27-летний чемпион Европы Елисеев.

"Поскольку с биатлонистами я не работал, приведу пример из лыжных гонок. Алексей Петухов попал ко мне в команду в возрасте 25 лет, но при этом он сумел сильно прогрессировать. Из резервиста сборной он стал одним из лидеров мирового лыжного спринта", - сказал Каминский в ответ на вопрос о возможном прогрессе лидеров сборной по биатлону.

"Почему бы и другим не добиться прогресса? Многое зависит от самого спортсмена, его желания расти. Еще надо посмотреть, за счет каких качеств он раньше добивался результата. Если виден потенциал, то прогресс, конечно, будет", - добавил он.

Каминский понимает, что от него и команды уже в предстоящем сезоне будут ждать высоких результатов. "Да, Россия сдала свои лидирующие позиции, в мужском биатлоне лидерами сейчас являются Норвегия и Франция. Но меня приглашали не для того, чтобы мы оставались без медалей. Безусловно, спортсмены и весь состав специалистов, который их окружает, должны работать для завоевания наград", - подчеркнул тренер.

"Надо мотивировать спортсмена, найти что-то новое, для того меня и пригласили. Если бы было все хорошо и замечательно, обо мне, наверное, и не вспомнили бы, - добавил он. - Что касается Саши Логинова, будем с ним разговаривать, искать те точки, которые позволят прогрессировать. При этом понятно, что к элитному спортсмену нужен особый подход".