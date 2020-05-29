Каминский заявил, что к нему нет претензий в связи с допинговым делом Полторанина

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский никак не связан с делом казахстанского лыжника Алексея Полторанина, который в ноябре прошлого года был дисквалифицирован на четыре года за использование кровяного допинга. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Каминский занимал пост главного тренера сборной Казахстана по лыжным гонкам, когда Полторанину были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Произошло это на чемпионате мира 2019 года в Зефельде. Ответственность за случившееся тогда на себя взял и тренер спортсмена Алексей Наконечный.

"Эта история на мне никак не сказалась. С нами он работал совсем немного - провел несколько сборов. Все, в том числе и федерация, понимали, что у него своя команда и тренер, который повлиял на него", - сказал Каминский.

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что в последнее время работать в сборной Казахстана ему было непросто. "Были сложные взаимоотношения, тяжелая обстановка: в команде произошел раздор, были те, кто хотел, чтобы я продолжал работать, и те, кто этого не хотел", - отметил тренер.

Каминский также рассказал, что однажды его обвинили в нарушении дисциплины за разрешение дать казахстанским спортсменам посмотреть биатлонные соревнования. "В Казахстане мне даже однажды высказали претензию за то, что я отложил на полчаса тренировку, поскольку спортсмены попросили меня дать им посмотреть этап Кубка мира по биатлону. Мне сказали, что я не прав и нарушаю дисциплину", - рассказал он.