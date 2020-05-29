{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Каминский заявил, что к нему нет претензий в связи с допинговым делом Полторанина

Новый старший тренер мужской сборной России по биатлону руководил командой Казахстана по лыжным гонкам, когда спортсмену были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский никак не связан с делом казахстанского лыжника Алексея Полторанина, который в ноябре прошлого года был дисквалифицирован на четыре года за использование кровяного допинга. Об этом специалист рассказал ТАСС.

На эту тему
Драчев: переговоры о работе в сборной России по биатлону с Каминским начались в марте

Каминский занимал пост главного тренера сборной Казахстана по лыжным гонкам, когда Полторанину были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Произошло это на чемпионате мира 2019 года в Зефельде. Ответственность за случившееся тогда на себя взял и тренер спортсмена Алексей Наконечный.

"Эта история на мне никак не сказалась. С нами он работал совсем немного - провел несколько сборов. Все, в том числе и федерация, понимали, что у него своя команда и тренер, который повлиял на него", - сказал Каминский.

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что в последнее время работать в сборной Казахстана ему было непросто. "Были сложные взаимоотношения, тяжелая обстановка: в команде произошел раздор, были те, кто хотел, чтобы я продолжал работать, и те, кто этого не хотел", - отметил тренер.

Каминский также рассказал, что однажды его обвинили в нарушении дисциплины за разрешение дать казахстанским спортсменам посмотреть биатлонные соревнования. "В Казахстане мне даже однажды высказали претензию за то, что я отложил на полчаса тренировку, поскольку спортсмены попросили меня дать им посмотреть этап Кубка мира по биатлону. Мне сказали, что я не прав и нарушаю дисциплину", - рассказал он.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Формула-1
Команда "Формулы-1" "Уильямс" расторгла контракт с главным спонсором и может быть продана
В заявлении команды отмечается, что она по-прежнему имеет финансирование и готова возобновить участие в гонках
Читать полностью