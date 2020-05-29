{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Курский губернатор готов перечислить зарплату "Авангарду" для получения лицензии в ПФЛ

"Авангард", занявший 13-е место в первенстве Футбольной национальной лиги по итогам сезона, вынужден пойти на понижение в классе из-за финансовых трудностей

КУРСК, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт готов перечислить заработную плату за июнь, чтобы помочь "Авангарду" пройти лицензирование для выступления в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне-2020/21, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации региона.

На эту тему
Курский "Авангард" подтвердил участие в ПФЛ в следующем сезоне

"Губернатор сообщил, что готов перечислить собственную заработную плату за июнь для того, чтобы помочь пройти лицензирование", - сказали в пресс-службе.

По итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Авангард" занял 13-е место и избежал вылета. Однако из-за финансовых трудностей клуб был вынужден пойти на понижение в классе и подать заявку на участие в ПФЛ. По мнению руководства, переход поможет сохранить клуб в условиях уменьшения финансирования из бюджета Курской области с 150 до 90 млн руб.

По словам генерального директора "Авангарда" Дмитрия Извекова, команда с большой долей вероятности будет играть в зоне "Центр". Старт сезона-2020/21 в ПФЛ запланирован на первую половину августа.

Теги
Российский футбол
Формула-1
Команда "Формулы-1" "Уильямс" расторгла контракт с главным спонсором и может быть продана
В заявлении команды отмечается, что она по-прежнему имеет финансирование и готова возобновить участие в гонках
Читать полностью