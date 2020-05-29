РУСАДА возобновило работу по легкоатлетам, которые хотят получить нейтральный статус

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возобновило работу по подготовке сопроводительных писем для легкоатлетов, которые в настоящее время занимаются оформлением документов для получения в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса. Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, приостановка была вызвана необходимостью корректировки регламента World Athletics о нейтральном статусе.

World Athletics 30 апреля разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене.

"Мы начали работу по подготовке сопроводительных писем сразу же после того, как получили регламент, - отметила Пахноцкая. - Однако в этом документе не были четко прописаны действия РУСАДА в случае, если в отношении того или иного претендента на нейтральный статус у нас будет иметься информация о возможном нарушении им антидопинговых правил, а официальное дело еще на него не заведено. Я написала соответствующий запрос в Athletics Integrity Unit (независимый орган World Athletics по защите целостности легкой атлетики - прим. ТАСС), и в обновленном регламенте, который появился 28 мая, все эти шероховатости были устранены. Теперь мы вновь приступили к работе по подготовке сопроводительных писем".

"Хочу также отметить, что ответственность за достоверность сведений, представленных в заявке спортсмена, несет не только он сам, но и ВФЛА. Я имею в виду указание подателем заявки информации о тренерах, с которыми ему приходилось работать", - продолжила собеседница ТАСС.