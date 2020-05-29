В РУСАДА обратилось 68 спортсменов, желающих получить в World Athletics нейтральный статус

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило запросы от 68 легкоатлетов, которые занимаются оформлением документов для получения в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене.

"По состоянию на утро 29 мая РУСАДА получило 68 заявок от спортсменов на получение от нас официальных писем, которые необходимы для оформления нейтрального статуса ", - сказала Пахноцкая.