Празднование 40-летия Олимпиады-80 в Москве пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные 40-летнему юбилею проведения Олимпийских игр в Москве, планируется провести в онлайн-формате. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Олимпиада-80 прошла в столице СССР с 19 июля по 8 августа 1980 года, это были первые в истории Олимпийские игры на территории стран Восточной Европы.

"В последнее время практически все перешли на режим работы в онлайн. Пока оснований предполагать, что в июле-августе будут разрешены масштабные массовые мероприятия, нет, к сожалению. Поэтому исходим из логики варианта с празднованием этого события в диджитал-среде", - сообщил Поздняков.

Изначально проведение мероприятий планировалось на стадионе "Лужники".

"Когда мы планировали торжества на стадионе "Лужники", а сделать красивое, большое мероприятие ОКР готовился вместе с московскими властями, то предполагалось участие многочисленных гостей из-за рубежа, представителей международного олимпийского движения, руководителей международных федераций, победителей и призеров московских Игр. Сейчас же прекрасно отдаем себе отчет - в первоначальном формате празднование пройти уже не может. Конечно, очень обидно - такая дата. И память об Играх как никогда свежа", - подчеркнул глава ОКР.