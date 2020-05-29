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Исполком ОКР пройдет во вторую неделю июня в режиме онлайн

По словам главы ОКР, живое общение гораздо удобнее, но и удаленно можно обсудить все актуальные вопросы
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ближайшее заседание исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) пройдет в начале июня в режиме онлайн. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

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"Исполком запланирован на второй неделе июня и пройдет в онлайн-формате. Конечно, живое общение гораздо удобнее и в определенных моментах эффективнее, - сказал Поздняков. - Впрочем, постараемся составить и наполнить рабочую повестку исполкома таким образом, чтобы коллегиально обсудить все актуальные вопросы, выслушать предложения и принять решения на основе консенсуса, как это и было в предыдущие годы нашей работы".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичЛетние олимпийские виды спортаВлияние коронавируса на спорт
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