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Зимние олимпийские виды спорта

Каминский рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Губерниевым в биатлоне

В прошлом тренер работал исключительно с лыжниками

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассчитывает на конструктивное сотрудничество с биатлонным комментатором "Матч ТВ" Дмитрием Губерниевым. Об этом он рассказал ТАСС.

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Каминский в прошлом работал исключительно с лыжниками, его официальное назначение на пост в биатлонной сборной должно состояться в июне.

"К Губерниеву и к его команде хорошо отношусь, мы нормально с ними общаемся. Надеюсь, проблем не будет, - сказал Каминский. - Просто во всем нужно знать меру, в том числе и в общении с журналистами. Спортсмен все же должен заниматься своим непосредственным делом, это не должно ему вредить".

"Биатлон - сильно распиаренный вид спорта, но сам я не большой любитель пиара. При этом мы должны следовать определенным правилам: есть, к примеру, обязанность спортсменов давать интервью во время соревнований или соответствующее указание может быть со стороны руководства СБР", - добавил он.

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