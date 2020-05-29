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Влияние коронавируса на спорт

Поздняков: заражение коронавирусом российских спортсменов не носит массового характера

Глава ОКР отметил, что каждый спортсмен, прежде чем перейти на централизованную подготовку, должен будет пройти тестирование в ФМБА
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ряд российских спортсменов были заражены коронавирусом, но это не носит массового характера - ситуация под контролем. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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"Пока это не носит массового характера, ситуация находится под контролем. Отдельные случаи, к сожалению, есть, - сообщил Поздняков. - И врачи пока, к сожалению, не готовы дать какие-то практические рекомендации и тем более прогнозы по их полноценному возвращению в строй. В любом случае каждый спортсмен, прежде чем перейти на централизованную подготовку, должен будет пройти тестирование в ФМБА, углубленное медицинское обследование может дать больше информации для размышлений".

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. ФМБА в свою очередь составило рекомендации для возобновления тренировок сборных команд России.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичВлияние коронавируса на спорт
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